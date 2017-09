Η έμφαση στην καινοτομία, η ενίσχυση των εργασιών εκτός συνόρων, καθώς και η επιτυχής εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων πελατών ήταν οι βασικοί άξονες δράσης για τον όμιλο το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, ο όμιλος διεύρυνε το πελατολόγιο του (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, κτλ.) και ανάπτυξε νέες λύσεις, για τις απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών οργανισμών, ενώ υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας & εξαγοράς.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 3,5% και διαμορφώθηκε σε €4,54 εκατ., από €4,39 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2016. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,53 εκατ., έναντι €1,33 εκατ. το α’ εξάμηνο πέρυσι. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στη συνολική αύξηση των πωλήσεων και λειτουργικών εσόδων και στην αντίστοιχη μείωση του κόστους πωλήσεων. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 33,7%, έναντι 30,4% στο αντίστοιχο διάστημα του 2016, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των ίδιων προϊόντων στον κύκλο εργασιών, καθώς και σε νέους πελάτες, από αγορές του εξωτερικού.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε €287 χιλ. από €169 χιλ., το α’ εξάμηνο του 2016, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €181 χιλ. από €272 χιλ. Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου συνεχίζει να υλοποιείται, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη νέων αγορών και προϊόντων, μέσω της περαιτέρω στελέχωσης και της σύναψης εμπορικών συνεργασιών κυρίως στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. Στις 6 Ιουλίου 2017, ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της γαλλικής εταιρείας, Login SA, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη treasury λογισμικού, τα στοιχεία της οποίας θα απεικονιστούν για πρώτη φορά στον ισολογισμό της 31/12/2017.

O όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του καθώς τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των €17,4 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017, έναντι €17,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 1,04x. Η μείωση έναντι του 1,14x της 31 Δεκεμβρίου 2016, οφείλεται σε μείωση υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τράπεζες. Αντίστοιχα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,94x, έναντι 1,90x στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σε επίπεδο μητρικής, για την συγκεκριμένη περίοδο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €3,4 εκατ., το EBITDA σε €466 χιλ. και τα αποτελέσματα μετά φόρων σε ζημιά €66 χιλ.

Οι ενέργειες του ομίλου για στοχευμένη διείσδυση στις διεθνείς αγορές παρουσιάζουν επιτυχή αποτελέσματα, ενισχυόμενες και από τη συνεχή παρουσίαση νέων προϊόντων που αυξάνουν τις διαθέσιμες επιλογές, για νέους πελάτες. Οι λύσεις του ομίλου (Axia, FMS.next, RiskAvert, IMSplus, Registry, κτλ.), στις οποίες από τον Ιούλιο του 2017 προστίθεται και το AcumenNet της Login επιλέχθηκαν από διεθνείς οργανισμούς σε Κατάρ, Μονακό, Γαλλία, κ.ά. Ο όμιλος εντάχθηκε στην Ένωση Τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσίασε τη νέα λύση για MIFID II, Risk Metrics, μέσω του Axia, κι ενσωμάτωσε πλήρως το AcumenNet στο FMS.next σε μεγάλο Γαλλικό τραπεζικό οργανισμό. Η λύση RiskAvert παρουσιάστηκε και υλοποιήθηκε επιτυχώς σε τραπεζικό όμιλο της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, η λύση FMS.next Marketplace Lending παρουσίασε τη νέα λειτουργικότητα για “Auto-invest”.

Η διεθνής αναγνώριση των λύσεων του ομίλου διευρύνεται με πρόσφατες διακρίσεις τις: "Most Innovative Wealth Management Software Provider 2017", "Best Family Office Platform 2017: Axia" από τις διεθνείς εκδόσεις Wealth & Finance, “Wealth Management Software 2017” από τα Global Fund Awards και "Top 10 Core Banking Technology Solution Providers 2017" από το Banking CIO Outlook. Εξάλλου, οι λύσεις της Profile συμπεριλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη της Gartner "The Asset Management CIO's Guide to Portfolio Management Systems”, η οποία αξιολογεί τη λειτουργικότητα Portfolio Management Systems διεθνών εταιρειών.

Η Profile Software συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της και στην εξειδικευμένη παρουσία της στις χώρες που δραστηριοποιείται. Με βάση τη μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα των σχεδιασμών της, η διοίκηση της Profile Software, παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη των επόμενων στόχων της, με επίκεντρο την αύξηση των μεγεθών της, μέσω νέων επενδύσεων και περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.