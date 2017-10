Το Chivas Venture, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε τρία mentoring workshops με σημαντικούς εισηγητές από το χώρο των startups και στόχο την εκπαίδευση και καθοδήγηση των startupers σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Μετά τα 3 workshops και λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, οι ενδιαφερόμενοι για το Chivas Venture θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν τις απορίες τους για την online αίτηση, στο Chivas Venture Open day, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου από τις 11.00 έως τις 19.00, στο Orange Grove (Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7). Εκεί θα βρίσκεται η Serena Davis, entrepreneur in residence, η οποία θα απαντήσει σε όλες τις απορίες σχετικά με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κοινωνικής επιχειρηματικότητας Chivas Venture!

Σημειώνεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το φετινό κύκλο του διαγωνισμού και να υποβάλουν συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα Chivas Venture, μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017 (09:00 AM GMT). Για τυχόν απορίες, οι ίδιοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα στο facebook Chivas Venture Greece 2018 και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους.

Στα 3 mentoring workshops που πραγματοποιήθηκαν έδωσε το «παρών» πλήθος ενδιαφερομένων για να ενημερωθεί για σημαντικά θέματα του οικοσυστήματος: Στο 1ο mentoring workshop, που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Οργάνωσης Γη στο Κ44, με κεντρικές εισηγήτριες την κα. Χρυσάνθη Γεωργαντά, Trainer, Career Counsellor M.Sc. και την κα. Serena Davis, αναλύθηκαν οι δείκτες αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου μιας κοινωνικής επιχείρησης, όπως και στο 2ο , που «ταξίδεψε» στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του biscotto coffee+. Ο κύκλος των workshops ολοκληρώθηκε με θέμα τα οικονομικά μοντέλα στα οποία μπορούν να δομηθούν οι κοινωνικές start-up, στο The Cube Athens, σε συνεργασία με το StartUp Safari Athens και εισηγητή τον κ. Ευτύχιο Τσαουσίδη, Co-founder & Partner, Red Tree CFO Solutions.