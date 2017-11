Με την υπογραφή τεσσάρων συμφωνιών συνεργασίας ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνάντηση για την προώθηση του τριετούς Action Plan Ελλάδας – Κίνας. Επικεφαλής της ομάδας εργασίας εκ μέρους των δύο πλευρών είναι αντίστοιχα ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας και ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC), κ. Ning Jizhe.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των συνομιλιών, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεργασίας των δύο πλευρών για επενδύσεις στους στρατηγικούς τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμενοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό έργα κοινού ενδιαφέροντος και προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας στο Πεκίνο, όπου και θα ολοκληρωθεί το πλάνο των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της NDRC είχε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γιάννης Δραγασάκης.

"Η αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας συναντά τη στρατηγική One Belt One Road της Κίνας, που αφορά στην επαφή της Κίνας με όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος της Ελλάδας μπορεί να είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο λόγω γεωγραφικής θέσης. Μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα με κανόνες και τρόπους που θα είναι αποδεκτοί κι από τις δύο πλευρές. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα τα έχουμε σήμερα με την υπογραφή συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας" δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, υπεγράφησαν τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικές και κινεζικές εταιρείες.

1. Συμφωνία Ανάπτυξης μεταξύ της μεταξύ της SHENHUA GROUP CORPORATION LIMITED και του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

2. Τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της SHENHUA, της ΔΕΗ και του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

3. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της CHINA DEVELOPMENT BANK και του ΑΔΜΗΕ

4. Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της CHINA DEVELOPMENT BANK, του ΟΜΙΛΟΥ ΜYΤΙΛHΝΑΙΟΣ και της China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC)

Η συνάντηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Enterprise Greece.