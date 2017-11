«Απόψε βραβεύουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές και πρακτικές που σχεδιάσατε και υλοποιήσατε εσείς, οι άνθρωποι του HR, σε επιχειρήσεις στη χώρα μας. Στρατηγικές και πρακτικές που απαντούν σε επιχειρηματικές προκλήσεις και προβλήματα, που δημιουργούν αξία και ανάπτυξη, που βελτιώνουν την εργασιακή πραγματικότητα για τους ανθρώπους των εταιρειών σας. Απόψε αναγνωρίζουμε και γιορτάζουμε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε όλοι εσείς καθημερινά. Αναγνωρίζουμε τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα, την ευελιξία, την αποφασιστικότητα και επιμονή σας. Και βέβαια αναγνωρίζουμε έμμεσα και την ηγεσία των εταιρειών σας, γιατί όλοι ξέρουμε ότι χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη της ανώτατης ηγεσίας ενός οργανισμού ακόμα και οι καλύτερες πρωτοβουλίες και προσπάθειες του HR πέφτουν στο κενό». Με τα λόγια αυτά, η Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, καλωσόρισε τους παρισταμένους στην 4η Τελετή Απονομής των HR Excellence Awards.

«Η εορταστική ατμόσφαιρα απόψε», συνέχισε η κ. Ελευθερίου, «δεν σημαίνει ότι εθελοτυφλούμε μπροστά στο δύσκολο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, ούτε στην εργασιακή πραγματικότητα πάρα πολλών εργαζομένων στη χώρα μας, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θα δούμε ότι εφαρμόζονται στις εταιρείες που βραβεύονται. Η ατμόσφαιρα απόψε είναι εορταστική ακριβώς γιατί σε αυτό το περιβάλλον και υπό αυτές τις συνθήκες η επιτυχία των ομάδων που βραβεύονται είναι ακόμα πιο σημαντική και ουσιαστική, και άρα αξίζει να την γιορτάσουμε».

Η τελετή απονομής των HREA, πραγματοποιήθηκε χθες (6 Νοεμβρίου 2017) στο Ecali Club σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και με μεγάλη συμμετοχή στελεχών από το χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το κοινό καλωσόρισε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ενώ την παρουσίαση των βραβείων έκανε με τον δικό του ευφυή και ταυτόχρονα διδακτικό και χιουμοριστικό τρόπο, ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, σύμβουλος επιχειρήσεων, ομιλητής, καλλιτέχνης, αρθρογράφος, και πολλά άλλα.

Φέτος υιοθετήθηκε μία απλή κατηγοριοποίηση των βραβεύσεων. Οι ομάδες που έδειξαν ότι εφαρμόζουν άριστες πρακτικές και απέδειξαν με συγκεκριμένα KPIs την θετική επίδραση που είχαν στα επιχειρηματικά αποτελέσματα κέρδισαν το HR Excellence Award. Το δεύτερο βραβείο, το Committed to HR Excellence Award απονεμήθηκε για την συστηματική και δομημένη πορεία της εταιρείας προς την αριστεία στο HR. Οι υποψηφιότητες που πληρούσαν τα κριτήρια αξιολόγησης κατά 70% και κάτω δεν βραβεύθηκαν.

Οι κατηγορίες στις οποίες διαγωνίσθηκαν και τα βραβεία που απέσπασαν οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Στελέχωση, ένταξη και ενσωμάτωση (Recruitment/sourcing, onboarding and assimilation):

Committed to HR Excellence Award στην εταιρεία ICTS για το case «Hiring Security Agents to meet tomorrow’s challenges».

HR Excellence Award στις εταιρείες: Printec για το case «Hiring the Best: Printec's Recruitment Strategy”. Teleperformance για το case «Μέθοδοι Εύρεσης, Προσέλκυσης & Ένταξης Υποψηφίων από την Διεθνή Αγορά Εργασίας». Hellas Gold για το πρόγραμμα «Χρυσή επένδυση στη νέα γενιά».

1. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Training and Development): 2. Ολοκληρωμένα Συστήματα Αμοιβών, Παροχών και Κινήτρων (Total Reward Management): 3. Ανάπτυξη Ταλέντων & Διασφάλιση Διαδοχής – (Talent Management & Succession Planning): Τεχνολογία στο HR – (HR Technology): Διαχείριση Οργανωσιακών Αλλαγών - (Managing Change): Επαναπροσδιορισμός Κουλτούρας & Εσωτερική Επικοινωνία – (Cultural Change & Internal Communication): 7. Υγιές εργασιακό περιβάλλον (Healthy Working Environment) - Ευεξία & Ψυχική υγεία (Wellness & Wellbeing): Κτίζοντας το μέλλον του HR (Νέα κατηγορία):

Committed to HR Excellence Award στις εταιρείες: Διαμαντής Μασούτης Α.Ε για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού». Public (Retail World SA) για το πρόγραμμα «Aligning Business & Employee Development, “Public School of Retail”! Sephora Greece A.E. για το πρόγραμμα «Leadership Transformation Program». HR Excellence Award στις εταιρείες: ICTS για το πρόγραμμα «Our Learning Universe @ ICTS HELLAS and beyond». Παπαστράτος ΑΒΕΣ για το πρόγραμμα «Millennials Management Team».

HR Excellence Award στο Printec Group για το πρόγραμμα «Building Accountability & Fairness in Reward Reviews»

HR Excellence Award στην εταιρεία Public (Retail World SA) για το πρόγραμμα « Sustainable Talent Development in a demanding Retail Excellence format!”

Committed to HR Excellence Award στην εταιρεία Accenture για το πρόγραμμα «Technology is in our DNA»

Committed to HR Excellence Award στην εταιρεία: Qualco για το πρόγραμμα «Client @ the Centre»

HR Excellence Award στην εταιρεία Παπαστράτος ΑΒΕΣ για το πρόγραμμα «Η Παπαστράτος μεταμορφώνεται!»

HR Excellence Award στις εταιρείες: Teleperformance Greece για το πρόγραμμα «Passion4U». Παπαστράτος ΑΒΕΣ για το πρόγραμμα «[email protected] Papastratos». Public (Retail World SA) για το πρόγραμμα «Agile Workplace Wellness with Effectiveness & Team Spirit orientation!»

Τιμητική Διάκριση στην Μαριλένα Παπαγεωργοπούλου για την υποψηφιότητα Technological Practices & Innovation in HR.

Χορηγοί ήταν οι Edenred, ManpowerGroup, Oracle, OTE, Ecali Club και Hellas Gold. Υποστηρικτές οι Better Future an affiliate of Mercer, blueground, Happy Creations, Hellas EAP, Korres, Speedex The Facilitation Partnership (TFP) και Xerox. Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας οι : Naftemporiki.gr και 24Media. Χορηγοί επικοινωνίας οι: Η Ναυτεμπορική, Boussias Communications και Manager. Τηλεοπτικός χορηγός το SBC TV.