Σε έναν όμορφο και ζεστό χώρο, οι άνθρωποι του HR συγκεντρώθηκαν πρόσφατα για να ακούσουν, να εμπνευστούν, να γευτούν, να μάθουν και να συζητήσουν, τις τάσεις και τις προκλήσεις του επαγγέλματός τους, στο 8ο Big HR Debate, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ.

Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί τώρα, είπε στο χαιρετισμό της η πρόεδρος της ΔΕ του ΕΙΜΑΔ, Αλεξάνδρα Ελευθερίου, είναι το πως μπορούμε να περάσουμε από τις τυπικές διαδικασίες στην ουσία της δουλειάς μας, πως βελτιώνουμε τη δέσμευση (engagement) των ανθρώπων μας μέσα από τις πρακτικές HR που χρησιμοποιούμε, πως καλλιεργούμε κουλτούρες που ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, πως διασφαλίζουμε ότι η εργασία τους δίνει νόημα και σκοπό, και πως δημιουργούμε ευκαιρίες για την ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη τους, και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον που φροντίζει για την ευεξία και την ψυχική υγεία του ατόμου.

Οι δυνατότητες που μας δίνουν οι εξελίξεις, συνέχισε η κ. Ελευθερίου, σε τομείς όπως τα HR Analytics, η τεχνολογία, η γνώση που έχει αναπτυχθεί στους τομείς των νευροεπιστημών και της θετικής ψυχολογίας είναι πολύ μεγάλες. Και απαιτούν εγρήγορση, συνεχή ενημέρωση και ανάπτυξη των δικών μας δεξιοτήτων και γνώσεων. Πρώτα, όμως, πρέπει εμείς οι ίδιοι να εστιάσουμε στην ουσία και να θέσουμε πραγματικά τον άνθρωπο στο επίκεντρο της δουλειάς μας, κατέληξε η πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΙΜΑΔ.

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της, ManpowerGroup, Φανή Κλειδά, μιλώντας στο Συνέδριο του ΕΙΜΑΔ ανέφερε ότι από κοινού, ηγέτες και επαγγελματίες του HR, συνειδητά επανεστιάζουν σε μια βαθύτερη δέσμευση για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με ισόρροπη πρόοδο. Τέσσερις καθοριστικές μακροοικονομικές δυνάμεις επαναπροσδιορίζουν το επιχειρηματικό και εργασιακό τοπίο, τόνισε η κ. Κλειδά. Τεχνολογική επανάσταση, άνοδος της ατομικής επιλογής και επιτήδευσης του καταναλωτή, καθώς και έντονες δημογραφικές μετατοπίσεις, οδηγούν στην επανάσταση των δεξιοτήτων και σε νέα επιχειρηματικά και εργασιακά μοντέλα.

Ως εκ τούτου, πρώτιστη κοινωνική και οικονομική προτεραιότητα είναι η συνειδητή ενσωμάτωση της τεχνολογίας, του ταλέντου και της ανθρώπινης διασύνδεσης, ώστε να επιτευχθεί επιχειρηματική, κοινωνική και ατομική ευμάρεια. Η ανάπτυξη ενός αειφόρου ψυχοπνευματικού οικοσυστήματος, μέσω αισθήματος ατομικής ευθύνης και ενσυναίσθησης και επιλογής τρόπων σκέψης και δράσης που προάγουν το γενικό καλό και τη διευρυμένη αντίληψη, αποτελεί πρωταρχική μας πρόκληση. Η καλλιέργεια του, ενισχύει την ετοιμότητα μας για αλλαγή, συνώνυμο των πολλαπλών δυνατότητων έναντι των περιορισμών που εντοπίζει το βλέμμα και οι συνήθειες του χτες.

Τίποτα δεν μας σταματά, τόνισε η Μαρία Πολύζου, μαραθωνοδρόμος, πανελληνιονίκης και πρέσβειρα του ελληνικού αθλητισμού, σε μια συγκινητική ομιλία που έβαλε φτερά στην ψυχή των συμμετεχόντων. Ο φόβος είναι θαυμάσιος υπηρέτης αλλά και φοβερός αφέντης, είπε. Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Όταν το ονειρεύεσαι, το πραγματοποιείς. Όταν έχεις σε συγχρονισμό πνεύμα, σώμα, ψυχή, κατευθύνεσαι στον στόχο. Κάθε πρόκληση είναι μύηση για κάτι ανώτερο, συνέχισε η κ. Πολύζου. Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε ένα κομμάτι του κάθε ανθρώπου σε μια εταιρία θα υπάρξει πρόοδος.

Για να έχουμε περισσότερο δεσμευμένους εργαζόμενους, πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερους ηγέτες, τόνισε η Κατερίνα Ψυχοπαίδα, Director of business development στην Mercer Sirota. Στην εποχή της δέσμευσης το 90% των επαγγελματιών HR λένε ότι οι ηγέτες τους αναγνωρίζουν την αξία της δέσμευσης, 8 στους 10 οργανισμούς έχουν ένα επίσημο πρόγραμμα αφοσίωσης εργαζομένων και επενδύουν εκατομμύρια δολάρια για να την επιτύχουν τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ωστόσο, το επιχειρηματικό περιβάλλον μετασχηματίζεται: Κυριαρχούν η μεταβλητότητα, η αβεβαιότητα, η πολυπλοκότητα, η ασάφεια. Οι ηγέτες αναζητούν νέους τρόπους ανταγωνισμού και δημιουργίας επιδόσεων. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις οι επιχειρήσεις και να ευδοκιμήσουν, απαιτείται ανθεκτική, προσαρμοστική και ελκυστική ηγεσία, κατέληξε η κ. Ψυχοπαίδα.

Η Χριστίνα Μάρρα, Principal Solution Consultant της Oracle, στην ομιλία της αναφέρθηκε στις προκλήσεις του HR: αναζήτηση ταλέντων, ποικιλομορφία, δέσμευση και ευεξία των εργαζομένων, ανάγκες για ικανότητες και μετασχηματισμό του HR. Αναφέρθηκε στα σημεία όπου η ελληνική πραγματικότητα αποκλίνει ή συγκλίνει με το παγκόσμιο περιβάλλον. Η αβεβαιότητα, ο πόλεμος των ταλέντων και η εμφάνιση πολλών start-up εταιριών, σε συνδυασμό με την χαμηλή επένδυση στο HR, τα θέματα επικοινωνίας ανάμεσα στον manager και τον εργαζόμενο, αλλά και την ανάγκη να αποδείξει το HR τη χρησιμότητά του, συνθέτουν ένα πεδίο γεμάτο προκλήσεις.

Στη φετινή του μορφή το debate δεν προέκυψε από πάνελ ομιλητών, αλλά δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, την ελληνική κοινότητα του HR, που κλήθηκε να βάλει τα θεμέλια για ένα εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις τάσεις που διαμορφώνονται. Συνέβαλαν σε αυτό το think tank "Νέοι επαγγελματίες" του ΕΙΜΑΔ και ο Στάθης Βρακατσέλης (The Facilitation Partnership), κατά τη διάρκεια του Workshop cafe, όπου οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες για τον τρόπο που το HR μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Σημαντική σε αυτό, υπήρξε η συμβολή της Inky Thinking και της Ellie Chapmanπου ήρθε από το Λονδίνο για να απεικονίσει γραφιστικά τα όσα ακούστηκαν και συζητήθηκαν.

Ακολούθησε η εισήγηση του Τριαντάφυλλου Αλεξόπουλου, HR Director της Teleperformance Greece, ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο διαχείρισης της πολύ-πολιτισμικότητας στον οργανισμό, επεσήμανε τη σημασία του οράματος που ξεκινάει από την κορυφή της διοίκησης και την ανάγκη να σκεφτούμε διαφορετικά. Η εταιρία προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. έχει εργαζομένους από 31 χώρες και αναπτύσσει για όλους πολλές δράσεις ενσωμάτωσης και αναγνώρισης.

Γευσιγνωσία με επίκεντρο τον άνθρωπο! Ο Δρ. Δημήτρης Χατζηνικολάου, οινολόγος, διπλωματούχος γευσιγνώστης και συγγραφέας μίλησε για «Το ανθρώπινο δυναμικό της ευτυχίας». Ο σύγχρονος μάνατζερ είναι ένας σύγχρονος συμποσίαρχος που πρέπει να ξέρει πολύ καλά τις δυνατότητες και τις αντοχές των συνδαιτυμόνων. Μιλώντας τη γλώσσα του... στόματος, ο κ. Χατζηνικολάου μετέδωσε στους ανθρώπους του HR πολύτιμες πληροφορίες, τόσο για την προσωπική τους ικανοποίηση, όσο και για την επάρκειά τους ως οικοδεσπότες επιχειρηματικών συναντήσεων.

Για την Παπαστράτος που μεταμορφώνεται, μίλησαν οι Γιώργος Παρτσακουλάκης, Γεν. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Δέσποινα Σίσκου, Διευθύντρια Internal Transformation της Παπαστράτος ΑΒΕΣ, εξηγώντας πώς μια καπνοβιομηχανία άλλαξε όραμα και μετασχηματίζεται σε κάθε επίπεδο. Δημιουργείται στην Ελλάδα εργοστάσιο με μια επένδυση 300 εκατ. που θα δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας, πλέον των σημερινών 800. Η νέα μονάδα HR με νέο όνομα, People and Culture (Άνθρωποι και κουλτούρα), προχωρά σε ριζική αναδιοργάνωση δομών - 95% άλλαξαν ρόλο στην εμπορική διεύθυνση - και σε μαζική προσέλκυση και πρόσληψη άνω των 300 συνεργατών, ενώ εκπαιδεύτηκαν πάνω από 1000 στελέχη. Η τελειομανία, τόνισαν τα στελέχη της Παπαστράτος, ήταν μέρος της κουλτούρας μας. Αλλάζουμε όμως για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές.

Το διαφορετικό αυτό συνέδριο, έκλεισε με την Patsy Rodenburg. Τι μπορεί να μας διδάξει το θέατρο για την ηγεσία; αναρωτήθηκε η κ. Ελευθερίου, η οποία μαγεύτηκε με την ανθρωπιά, τη σαφήνεια και την καθαρότητα της σκέψης και της διδασκαλίας της Patsy Rodenburg. Η Patsy είναι αυθεντία παγκοσμίως στο έργο του Σαίξπηρ. Οι ηθοποιοί τους οποίους διδάσκει συγκεντρώνουν πάνω από 80 Όσκαρ, ενώ δουλεύει και με αρχηγούς κρατών και ηγέτες εταιριών-κολοσσών. Στο HR Debate, αναφέρθηκε στην σημασία του να είσαι παρών σε όλα τα επίπεδα της ζωής, στην εργασία, στις σχέσεις, στην οικογένεια. «Δεν μπορείς να επιβιώσεις αν δεν είσαι παρών. Δεν υφίσταται ομάδα αν κάποιος από την ομάδα δεν είναι παρών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της μελέτης της σχετικά με την κωδικοποίηση της παρουσίας, ανέφερε διάφορα παραδείγματα και μίλησε ακόμα για τρεις κύκλους ενέργειας και τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής παρουσίας. Κλείνοντας την εξαιρετική ομιλία της προχώρησε σε διαδραστικές ασκήσεις με το ακροατήριο. Ήταν μια ομιλία που κράτησε τους συμμετέχοντες παρόντες και σε ετοιμότητα!

