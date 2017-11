Σε μια λαμπρή τελετή απονεμήθηκαν χθες (20 Νοεμβρίου 2017) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα Marketing Excellence Awards, ο μεγαλύτερος και πιο καταξιωμένος θεσμός στο χώρο αυτό, που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία και παρουσιάστηκε φέτος ακόμα πιο πληθωρικός και ανανεωμένος.

Στη φετινή επετειακή διοργάνωση εμπλουτίστηκαν οι θεματικές ενότητες και οι κατηγορίες περιλαμβάνοντας συνολικά 24 βραβεία. Δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία Being the Best of the Best, όπου βραβεύτηκε το έργο με τον πιο πρωτότυπο και πρωτοποριακό σχεδιασμό marketing και το έργο με την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Περιλήφθηκαν βασικοί τομείς ανάπτυξης της Οικονομίας όπως ο Τουρισμός και οι Εξαγωγές. Ενώ υπήρξε στόχευση στην καινοτομία και την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας μέσω της ανάδειξης καλών στρατηγικών και πρακτικών Μάρκετινγκ σε Start-Ups.

Οι σημερινοί νικητές των Marketing Excellence Awards, αποτελούν το δικό μας παράδειγμα προς μίμηση, αποτελούν, όπως οι άριστοι σε κάθε χώρο, τα δικά μας best practices που δείχνουν το φωτεινό δρόμο της αισιοδοξίας, της ανάπτυξης και της προόδου. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας που ονειρεύεται, φιλοδοξεί, σχεδιάζει, παθιάζεται, μαθαίνει, εξελίσσεται, δεν πέφτει στην παγίδα της μιζέριας, δουλεύει σκληρά και δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον, τόνισε ο πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της ΕΕΔΕ, Μάρκος Φραγκουλόπουλος, κατά τη σημερινή απονομή των Marketing Excellence Awards στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ενώ επισήμανε με έμφαση πως αφού η αγορά (market) αλλάζει μέρα με τη μέρα δραματικά, το ίδιο οφείλει να κάνει και το marketing!

Ο κορυφαίος θεσμός του Marketing στη χώρα μας δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται για να αναδείξει όχι μόνο τα κορυφαία προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους του Μάρκετινγκ που δουλεύουν με επιμονή και με προσήλωση στους στόχους τους, ανεξαρτήτως δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των Μαρκών, των Επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας, τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των βραβείων, Μαρίνα Καραστεργίου. Πέραν αυτού, αναδεικνύει το γεγονός ότι η σωστή συνεργασία προάγει την ανάπτυξη και αποτελεί προϋπόθεση γι’ αυτήν. Το Ελληνικό Μάρκετινγκ βρίσκεται ψηλά, το αποδεικνύει καθημερινά και εμείς ως στελέχη που εργαζόμαστε σ’ αυτήν τη λειτουργία, έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε τη δουλειά μας, συμπλήρωσε η κ. Καραστεργίου.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων, ότι όπου και να πάει η τεχνολογία, το μυαλό, η ψυχή και η δέσμευση του ανθρώπου είναι αυτή που πάντα θα κάνει τη διαφορά, ενώ τόνισε για άλλη μία φορά ότι η Αριστεία αποτελεί δέσμευση της ΕΕΔΕ και κατέληξε με τη διαπίστωση ότι η παρουσία τόσων νέων ανθρώπων και τόσο αξιόλογων προγραμμάτων, όπως αυτά που διαγωνίστηκαν, δίνει ελπίδα για τον τόπο. Την παρουσίαση της βραδιάς έκαναν οι δημοσιογράφοι Έλενα Μπουζαλά και Νίκος Φιλιππίδης. Τα Marketing Excellence Awards διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2007 και στη συνέχεια το 2009, το 2011, το 2013 και το 2015 από το ΕΙΜ, με εξαιρετική επιτυχία. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ), τη συνεργασία της Direction Business Network και υποστηρίζεται από τον Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) της ΕΕΔΕ, την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) και το Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης & Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).

Οι υποψηφιότητες για τα Marketing Excellence Awards περιελάμβαναν προγράμματα ή ενέργειες marketing που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1/2016 - 31/7/2017.

Τα Marketing Excellence Awards 2017 απονεμήθηκαν ως εξής:

Connecting with Customers

1. Customer/Consumer insights, στην Τράπεζα Πειραιώς για την καμπάνια Bancassurance «Που πάει ο Κόσμος» 2. Building Customer Relationships, στην Knauf Γυψοποιία για το πρόγραμμα Knauf Upgrade και στην Εθνική Τράπεζα για το i-bank pass 3. Customer experience, στην Κωτσόβολος Dixons South-East Europe για την «Έκθεση Τεχνολογίας - Thanks to tech» 1. New Brand, Product, στην L' Oreal Hellas για το λανσάρισμα νέας μάρκας στην αγορά της περιποίησης μαλλιών «Garnier Botanic Therapy» 2. New Brand, Service στην Wind Hellas για το «SIMPLEFI» 3. Brand Extension, Product στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, για τη Διεύρυνση του brand «ζ εζα» 4. Brand Extension, Service στην Τράπεζα Eurobank, για το Re-launch Eurobank Mobile App 2016 & Features extension launch 2017 5. Brand Revitalization στα Public για την καμπάνια «χαμογελάστε» και στη Forthnet για την καμπάνια «NOVA Θαύμα» 6. Global Brand Marketing, στην Κωτσόβολος Dixons South-East Europe για το «We Start With You» 7. Long Term Marketing Excellence, στην Τράπεζα Eurobank, για το Πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Τράπεζας - €πιστροφή 1. Integrated Marketing Communications, στην εταιρία Γερμανός για το πρόγραμμα «Στην καρδιά της Τεχνολογίας - Δίκτυο Καταστημάτων Γερμανός» και στη METRO για την «Καμπάνια Ενσωμάτωσης των καταστημάτων Βερόπουλος» 2. Digital Marketing Communications στην Τράπεζα Πειραιώς για το «Miles & More World Mastercard®» και στον ΟΤΕ για το πρόγραμμα «Εξυπηρέτηση COSMOTE - Made 4 You» 3. B2B Marketing Communications, στην Τράπεζα Eurobank, για το Πρόγραμμα Go International - Go in Crete 2017 4. Content Marketing Communications, στην Τράπεζα Πειραιώς για το «Δύο μπούφοι - winbank mobile app» 5. Employee Marketing Communications, στην Takeda Hellas για το «Takeda Digital Transformation - The Talos Project» και στην Interamerican για το Innovation Program «Imagine» 6. Cause related Marketing Communications, στην Εθνική Τράπεζα για το Πρόγραμμα Crowdfunding «Act4Greece» και στην Procter & Gamble για το «Χάρισε Δύναμη» 7. Low budget Marketing Communications στην Τράπεζα Πειραιώς για το «Check In Class» και στον ΟΠΕΜΕΔ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του 1. Building Distribution Networks, στην εταιρία Παπαστράτος για τη δημιουργία ολοκληρωτικά νέου δικτύου διανομής για το IQOS στην ελληνική αγορά 2. Consumer activation at the Point of Sale στη Wind Hellas για το Πρόγραμμα Ανανέωσης Εταιρικών Συμβολαίων «ΘΕΤΙΣ» και στην Παπαστράτος για το «IQOS Flagship: The ultimate Customer Experience» 3. Omni channel presence, στο Public για το πρόγραμμα «Χαμογελάστε» 1. Tourism marketing, στην Τράπεζα Eurobank για το πρόγραμμα «Business Banking Τουρισμός» 2. Export marketing, στην Τράπεζα Eurobank για την καμπάνια προβολής 10 χρόνων της Eurobank Κύπρου 1. Start-ups marketing στην Longevity Diet Foods για τα «Βιολειτουργικά Τρόφιμα» 2. E-Commerce marketing, στην Lapin House για το «online B2C shop»

Building Powerful Brands

Communicating Effectively

Connecting with the Point of Sale

Growing Through Extroversion

Building the New Economy

Στην ενότητα Being the Best of the Best» έλαβαν το Leading Edge Thinking Marketing Excellence Award οι εταιρίες Εθνικής Τράπεζα, Wind Hellas και Interamerican αντίστοιχα για τα I-Bank Pass, SIMPLEFI και Interamerican Innovation Program Imagine. Ενώ το Marketing Excellence Grand Award, έλαβε η εταιρία Παπαστράτος για τη δημιουργία ολοκληρωτικά νέου δικτύου διανομής για το IQOS στην ελληνική αγορά.

Τέλος, το ειδικό βραβείο πολυετούς προσφοράς (Life Achievement Award) απονεμήθηκε στον εκλιπόντα καθηγητή του Μάρκετινγκ, Πέτρο Μάλλιαρη, για την πολύτιμη συνεισφορά και συμβολή του στο χώρο του Marketing. O Πέτρος Μάλλιαρης από το 2002 μέχρι το 2014 υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιά και επί πολλά χρόνια Διευθυντής του. Υπήρξε συγγραφέας οκτώ επιστημονικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το βασικό σύγγραμμα που διδάσκεται σε όλες τις σχολές Μάρκετινγκ των ελληνικών πανεπιστημίων. Η κοινωνική του προσφορά ήταν μεγάλη, ενώ επί πολλά χρόνια προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του, τόσος στη δημιουργία των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της ΕΕΔΕ, όσο και ως επιστημονικός συντονιστής τους Μεταπτυχιακού της προγράμματος. Ήταν, επίσης, εκπρόσωπος του ΕΙΜ σε θέματα που αφορούσαν την επαγγελματική επιμόρφωση στο Μάρκετινγκ και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού curriculum στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία του Μάρκετινγκ. Πέραν της ακαδημαϊκής του καριέρας ο Πέτρος Μάλλιαρης υπήρξε σύμβουλος πολλών μεγάλων επιχειρήσεων σε θέματα σχετικά με την επιστήμη του.

