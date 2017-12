Tο 13ο e Business Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη επικεντρώθηκε φέτος στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο GDPR και στο Digital Disruption.

Το συνέδριο χαιρέτισαν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Ευάγγελος Κοσμίδης, ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου #ELTRUN του ΟΠΑ, ο Πάρης Κορωναίος, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου #GRECA ο Γιώργος Μαρκατάτος, Μέλος Δ.Σ του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος #ΣΕΚΕΕ η Γιώτα Παπαρίδου, Α’ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του #ΣΕΠΕ και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών #ΕΙΠ της #ΕΕΔΕ Γιώργος Νασούλης.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου εκπρόσωποι του top-management των επιχειρήσεων ανέλυσαν τις κλαδικές προκλήσεις εντός και εκτός Ελλάδος, την ψηφιακή στρατηγική των εταιρειών και τα αποτελέσματα της στην ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων, την αναδιοργάνωση των διαδικασιών και τις αλλαγές που επιφέρει στο επιχειρηματικό μοντέλο. Συμμετείχαν οι Φρανκ Ζερβός, Sales Consulting Director - Oracle Central Easter Europe, Χριστίνα Γιαλαμά, Διευθύντρια Επιχειρηματικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - ΙΒΜ Ελλάδα Κύπρος, Νίκος Χριστοδούλου, Group COO - Εθνική Τράπεζα και Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Dixons South-East Europe, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ, Άκη Σκέρτσου. Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας στο διεθνή ψηφιακό χάρτη, όπου είμαστε ουραγοί ενώ μας χωρίζει μεγάλη απόσταση ακόμη και από χώρες του δικού μας cluster, π.χ. την αμέσως προηγούμενη Ιταλία. Σύμφωνα με τον δείκτη DESI που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απεικονίζει την ψηφιακή εξέλιξη, είμαστε 26οι μεταξύ των 28 χωρών. Επισήμανε, δε, ότι όσες επιχειρήσεις ή πολίτες δεν ακολουθήσουν την αλλαγή, θα μείνουν εκτός εποχής. Κατά συνέπεια, τόνισε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιβίωσης και, σε δεύτερο χρόνο, ανάπτυξης. Όπως αναδείχθηκε από τη συζήτηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί απλοποίηση (simplification) των διαδικασιών και αυτό προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, αφού είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, το IT, το Μάρκετινγκ , το back office, αλλά και το HR και σημαίνει την αλλαγή κουλτούρας όλης της επιχείρησης ή και του επιχειρηματικού μοντέλου. Χρειάζεται σαφής καθορισμός σχεδίου δράσης και κριτηρίων επιτυχίας και απαιτείται πραγματική υποστήριξη από την ηγεσία κάθε οργανισμού.

Στη δεύτερη ενότητα Διευθυντές συγκεκριμένων λειτουργιών, ανέλυσαν τον τρόπο που υλοποιούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις τους και τους τρόπους αντιμετώπισης των σχετικών προκλήσεων - οργανωτικές, τεχνολογικές, επιχειρηματικής κουλτούρας, κόστους, δέσμευση της διοίκησης κλπ - για την επιτυχή ολοκλήρωση τους. Υπό τον συντονισμό του Γιώργου Δημητριάδη, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, συμμετείχαν οι Μιχάλης Σπανός, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Οργάνωσης & Καινοτομίας (Group CIO) του Ιατρικού Αθηνών, Ρίτσα Μηλαθιανάκη, Διευθύντρια Υπηρεσιών Πληροφορικής Ελλάδας – Ρουμανίας – Βουλγαρίας – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Director of Digital Transformation and Commercial Operations – Vodafone, Πάνος Μπάσιος, Head of the Center of Digital Excellence – ΟΠΑΠ, Βαγγέλης Μόρφης, Marketing & Operations Director - Microsoft Greece, Cyprus & Malta και Christian Lenz, Service Design Lead, Fjord (Design & Innovation from Accenture Interactive).

Η τρίτη ενότητα ασχολήθηκε με την εφαρμογή του κανονισμού GDPR, που θα ισχύσει από τον Μάιο του 2018 σε όλες τις χώρες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι επιδράσεις είναι ευρείες και αφορούν κάθε δεδομένο που μπορεί να ταυτοποιήσει μοναδικά ένα άτομο, ενώ για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ρητά ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν κτήμα του ίδιου του ατόμου. Το GDPR αφορά κάθε οργανισμό που συλλέγει προσωπικά δεδομένα και είναι πιθανό να φέρει αλλαγές σε τομείς από την Τραπεζική και την Υγεία μέχρι την Ενέργεια και το Λιανεμπόριο. Είναι μια πρόκληση για τα νομικά τμήματα, την Πληροφορική και την Κανονιστική Συμμόρφωση αλλά και μια ευκαιρία για να αναδειχτούν καινοτόμες ιδέες και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τους Οργανισμούς. Συζητήθηκαν θέματα και προβληματισμοί σχετικά με την πολυπλοκότητα του θέματος, τη Διακυβέρνηση Δεδομένων, τις νέες προσεγγίσεις καταγραφής και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις πρώτες προκλήσεις από την προετοιμασία εφαρμογής του κανονισμού ενόψει του Μαΐου 2018. Υπό τον Συντονισμό του μέλους του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Νικόλα Κανελλόπουλου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής - Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Νικόλας Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες, συμμετείχαν οι Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος - Digital Transformation & Privacy Legal Expert, Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, Νομική Ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μπαχάς, Regional Pre-Sales Head της SAS Greece & Eastern Europe και Ανθή Παπαγεωργίου, Senior Manager, FIDS - Business Integrity & Compliance Management της ΕΥ.

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάστηκαν αποτελέσματα πρόσφατων ποσοτικών ερευνών που καταγράφουν τον μετασχηματισμό στην ψηφιακή εμπειρία των Ελλήνων πολιτών/καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι τρόποι αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών και η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της αγοραστικής εμπειρίας. Με τον συντονισμό της Αγγελικής Πουλυμενάκου, Αναπλ. Καθηγήτριας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Διευθυντής του ELTRUN, καθ. Γιώργος Δουκίδης, παρουσίασε την έρευνα για τη συμπεριφορά των Ελλήνων on-line καταναλωτών, σύμφωνα με την οποία 3,5 εκατ. Έλληνες αγοράζουν online προϊόντα/υπηρεσίες συνολικής αξίας 4,5-5 δισ. €, 7.000 επιχειρήσεις διαθέτουν ψηφιακό κανάλι πώλησης, ενώ το 25% των online αγορών πραγματοποιείται από ξένα sites. Το κινητό υπερισχύει στην χρήση συσκευών, ενώ οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες online αγορών είναι οι Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (83%), με το έτοιμο φαγητό να έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Παρατηρείται, τέλος, χαμηλή πιστότητα και μέγεθος καλαθιού. Συμμετείχαν, ακόμα ο Μάνος Κουμαντάκης, Head of Consulting της Convert Group, που αναφέρθηκε στη δημιουργία αξίας μέσω της προσφοράς εξατομικευμένης εμπειρίας, η Ξένια Κούρτογλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Focus Bari, που αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις, τους Έλληνες e-shoppers, που το τελευταίο εξάμηνο προτιμούν, κατά σειρά, τα ηλεκτρονικά, τα ρούχα, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα παπούτσια, τα Ξενοδοχεία, τα καλλυντικά, τα βιβλία, τα εισιτήρια διασκέδασης, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα αξεσουάρ, τα εισιτήρια τρένων/πλοίων και τις τηλεπικοινωνίες. Κατατάσσοντας τους e-shoppers σε τρεις κατηγορίες (υποσχόμενους, ρεαλιστές και οπαδούς) με διαφορετική συμπεριφορά, η η κ. Κούρτογλου επισήμανε ότι είναι άνθρωποι που εκτίθενται σε όλες τις εμπειρίες που τους προσφέρουμε. Άρα χρειαζόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι προσφέρουμε εμπειρίες και όχι προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές & προσφορές, ενώ χρειαζόμαστε Re “Design Thinking” σε νοοτροπία, κουλτούρα, δομές, διαδικασίες και «εργαλεία». Για να μετασχηματίσουμε την επιχείρηση στην Εποχή του Πελάτη, πρέπει να δημιουργήσουμε δύο συστήματα. Το πρώτο είναι αυτό των γνώσεων και το δεύτερο αυτό της συμμετοχής/δέσμευσης. Στο κέντρο αυτών των συστημάτων είναι ο καταναλωτής, ο πελάτης και όλες οι ενέργειες που θέλουμε να κάνει. Η Country Manager Greece, Cyprus & Malta της Mastercard, Άσπα Παλημέρη, μίλησε για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα μετρητά και την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας.

Η τελευταία ενότητα ασχολήθηκε με το Digital Disruption. Νέοι επιχειρηματίες ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο πέτυχαν τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που έφεραν σημαντικές αλλαγές στους κλάδους τους, αμφισβητώντας παράλληλα τους τυπικούς κλαδικούς κανόνες λειτουργίας. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν κλάδους όπου πλέον οι αμιγώς ψηφιακές επιχειρήσεις είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ή/και οδηγούν με το παράδειγμα τους την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του GR.E.CA. Πάρη Κορωναίου, μίλησαν οι Μιχάλης Τσικνάκης, Founder Cosmossport & Διευθύνων Σύμβουλος ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ, Διονύσης Ζήβας, CEO and founder, Welovesupermarket, Περικλής Γαλανάκης, Ιδρυτής & Εμπορικός Διευθυντής B3D, Γιώργος Γάτος, Sales Development Director, Workable και Μάριος Τζίτζιρας, Strategic Projects Director, Viva.

Το E-Business Forum διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Greca και του ΣΕΠΕ και με τη συνεργασία του ΣΕΚΕΕ. Χορηγοί ήταν οι Accenture, ΕΥ, ΙΒΜ, SAS, Mastercard και Microsoft. Υποστηρικτής η Speedex. Χορηγοί επικοινωνίας: NetFax, NetWeek και Manager.