Μια ακόμα εξαιρετικά δυναμική παρουσία πραγματοποίησε η Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Αργυροχρυσοχοΐας, Ρολογιών, Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Πολύτιμων Λίθων, INHORGENTA MUNICH 2018, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στο Μόναχο. Στην INHORGENTA MUNICH 2018, που αφορά τον κλάδο κατασκευής και σχεδιασμού κοσμημάτων, συμμετείχαν 25 ελληνικές επιχειρήσεις,

Πρόκειται για τις εταιρίες: 7pm Leather Jewel, Acme Art Handmade Jewellery, ACT KOIN.S.EP. Social Cooperative Enterprise, ATELIER ERRIKOS Andreopoulos E. – Chatzalexi M. O.E., Apostolos Jewellery, Niki Boli, Charalampopoulou Georgia Jewellery-Semiprecious stones, Eleftheriou Jewelry M. Eleftheriou & Co, Enigma Jewellery, Nikos Fanourakis, Fotini Psarouli Jewellery, Iosif Jewellery, K.AND.Jewel, Katerina Malami, Kotsoni Panagiota, Krinaki Fotini Krinaki Handmade Jewelry, Lefteris Margaritis, M. Margoni – I. Mandilakis, Michael Hatzimihail sia oe, K. Mouratidou & Co. OG Onirolithi – Veatriki Chasiotou, Papachatzis Alexis, Silver Way SA Slevori, Euripides Taloumis & Co. OE και δεμ (them) Jewellery Dimitrios & Elena Barnia.

Όπως κάθε χρόνο, η έκθεση έδωσε την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες και ανερχόμενους σχεδιαστές να παρουσιάσουν, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο επιφάνειας 65.000 τ.μ., τις συλλογές τους στο ευρύ κοινό. Οι 1.026 εκθέτες από 42 χώρες που συμμετείχαν, παρουσίασαν τις νέες τάσεις και τα σχέδιά τους σε 27.000 επισκέπτες από 70 χώρες. Συνολικά, η διεθνικότητα της έκθεσης ήταν κι αυτή τη φορά ιδιαιτέρως υψηλή, ενώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε πολύ μεγάλος αριθμός παραγγελιών και συμφωνιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μέσα στο τριήμερο της διοργάνωσης, σημείωσε κατά τη δεύτερη εμφάνισή του στην έκθεση, το INHORGENTA AWARD, με περισσότερους από 500 προσκεκλημένους-εκπροσώπους του επιχειρείν, της πολιτικής, του πολιτισμού, αλλά και από τον χώρο των media.

H επόμενη διοργάνωση της INHORGENTA MUNICH θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2019, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.