Στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας του Προγράμματος για την προώθηση των επενδύσεων στη Μεσόγειο (EU-OECD Programme on Promoting Investment in the Mediterranean) συμμετείχε ο Οργανισμός Enterprise Greece, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΟΟΣΑ στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο απολογισμού του Προγράμματος για το προηγούμενο έτος και προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο.

Στη συνάντηση αυτή, μετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαïκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ, των χωρών εταίρων του Προγράμματος (Αίγυπτος, Αλγερία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Τυνησία) και του Business France.

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ και στόχο έχει να ενισχύσει την ποιότητα και την ποσότητα των επενδύσεων στην περιοχή της Μεσογείου και τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (ΜΕΝΑ).

Περιλαμβάνει, σε συνεργασία με κυβερνήσεις και θεσμικά όργανα, σειρά περιφερειακών και εθνικών δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία ισχυρών συνεκτικών επενδυτικών πολιτικών και στρατηγικών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των επενδυτικών πολιτικών στην περιοχή, την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων, την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ευρω-μεσογειακών Οργανισμών προώθησης των επενδύσεων, την ενίσχυση βελτιωτικών μεταρρυθμίσεων και συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των επενδύσεων στην περιοχή αυτή.

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης της Συμβουλευτικής Ομάδας συμπεριλάμβανε εκτενή αναφορά στο περιφερειακό σεμινάριο για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις των Οργανισμών Προώθησης των Επενδύσεων (Regional Seminar on Institutional Reforms of Investment Promotion Agencies), που πραγματοποιήθηκε στο Ραμπάτ του Μαρόκου από τις 30 έως τις 31 Ιανουαρίου 2018. Στο περιφερειακό αυτό σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις χώρες εταίρους (Αίγυπτος, Αλγερία, Ελλάδα, Ιορδανία, Μαρόκο, Παλαιστίνη και Τυνησία), ενώ προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών για να συζητηθούν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε αυτές και πιθανά σημεία σύγκλισης με τους ομόλογους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς τους, μέσω διαδικασίας μάθησης ομοτίμων (peer learning).

Τόσο στο σεμινάριο αυτό όσο και στο εθνικό εργαστήριο του Μαρόκου “Transformation of the Moroccan Agency for investment and exports development (AMDIE): good practices and international perspective”, συμμετείχε στο πάνελ συζήτησης η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Θεσμικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας του Οργανισμού Enterprise Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς δικτύωσης και της αμφίδρομης ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, όπως αποτυπώνεται στους στρατηγικούς στόχους του Enterprise Greece.