«Οι υπηρεσίες υποστήριξης IT είναι το τρίτο μεγάλο έργο τεχνολογίας που αναλαμβάνουμε για την Coca-Cola HBC και το πρώτο έργο τεχνικής υποστήριξης τόσο μεγάλης έκτασης, που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ. Η επέκταση της συνεργασίας μας με την Coca-Cola HBC επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του Ομίλου ΟΤΕ στην υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων ICT έργων. Με τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις που παρέχουμε, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ηγηθούν στη νέα ψηφιακή εποχή», δήλωσε σχετικά ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της θυγατρικής του COSMOTE, e-value σε υπηρεσίες Contact Center, ο Όμιλος ΟΤΕ ανέπτυξε νέες συνδυαστικές, πολυγλωσσικές υπηρεσίες IT Service Desk, δημιουργώντας δυο κέντρα εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ομίλου Coca-Cola HBC. Ο σχεδιασμός του έργου επιτρέπει στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματισμών, να διαγνώσει, αναλύσει, διαχειριστεί και να συντονίσει απομακρυσμένες ενέργειες εξυπηρέτησης και επίλυσης θεμάτων στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα της Coca-Cola HBC σε κάθε μία από τις 19 χώρες.

