- Προϊόντα Πληροφορικής ( QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ">Info Quest Technologies, Quest on Line (you.gr), iSquare, iStorm) • Κατά το 2017 υπήρξε ανάπτυξη 14% στις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €0,3 εκ. λόγω πρόβλεψης απομείωσης μειοψηφικών συμμετοχών. • Κατά το 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη που θα προέλθει κυρίως από το Mobility και την ανάπτυξη του e-commerce.

Επιπρόσθετα ο Όμιλος κατά το 2017 : • Εξαγόρασε το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Quest Ενεργειακή έναντι συνολικού τιμήματος € 2,4 εκ. αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. • Αγόρασε 2 νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 5MW έναντι συνολικού τιμήματος € 4,5 εκ. • Υλοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις ύψους € 15 εκ. για την ανάπτυξη του δικτύου POS στην Cardlink. • Από-επένδυσε από μη σημαντικές (non - core) μειοψηφικές συμμετοχές της στις εταιρίες ΙΑΣΩΝ και ACE αποκομίζοντας περίπου €1,2εκ. • Συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και των στελεχών του.

• Πέτυχε μεταστροφή (turn around) των ζημιών του 2016 σε οργανική κερδοφορία (ΕΒΤ) στις εταιρείες Cardlink και Quest Online.

