Με αφορμή τη νέα διάκριση η κα Ζωή Δουζένη, Executive Vice President και HR Director δήλωσε: «Η διάκρισή μας στην 5 η θέση των Best WorkPlaces 2018 μας τιμά ιδιαίτερα. Μέσα από αυτήν επιβραβεύονται όχι μόνο οι συνεχείς προσπάθειές μας να παρέχουμε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στους ανθρώπους μας, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποί μας που καθημερινά καταβάλουν προσπάθεια για να κάνουν την Data Communication την εταιρεία που είναι. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους, και τον καθένα ξεχωριστά, που μας αναδεικνύουν για 7η συνεχή φορά μας ως έναν από τους κορυφαίους εργασιακούς χώρους. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε για ένα αξιοκρατικό περιβάλλον, όπου ο καθένας θα μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και σιγουριά!»

Η Data Communication αναδείχθηκε ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Best Workplaces 2018 , που διεξήγαγε και φέτος το Great Place to Work Institute Hellas . Πρόκειται για την 7 η διάκριση της Data Communication στην κατηγορία «10 καλύτερες εταιρείες με 50-250 εργαζόμενους», καθώς η εταιρεία αριθμεί πλέον 6 εθνικές και 1 ευρωπαϊκή διάκριση σε ισάριθμες συμμετοχές της στην έρευνα, από το 2010.

