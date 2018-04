Δεν έχουμε συνηθίσει σε παρόμοιες κινήσεις, καθώς δεν είναι κάτι που έχει ξαναγίνει στην ελληνική επιχειρηματική αγορά. Ειδικά σε τόσο υψηλό επίπεδο! Η ανακοίνωση της οικογένειας Παντελιάδη, που ελέγχει την αλυσίδα Metro My Market ότι σήμερα μεταξύ 15:00 και 17:00 τα καταστήματα του ομίλου στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά, είμαι… μνημείο fair play και θα μείνει στην ιστορία!

