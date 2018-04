To καθιστικό γίνεται πιο ευέλικτο με τη νέα σειρά πλεκτών πουφ SANDARED σε τρία διαφορετικά μεγέθη και με καλύμματα που αφαιρούνται εύκολα και πλένονται. Ο νέος παραδοσιακός καναπές GR Ö NLID , σε ζεστό χρώμα κανέλας αλλά και άλλες φυσικές επιλογές χρωμάτων, είναι η ιδανική επιλογή για κάθε σύγχρονο σπίτι προσφέροντας στιγμές απόλαυσης αλλά και αποθηκευτικό χώρο.

More in this category: