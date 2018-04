Δηλώστε συμμετοχή και ενημερωθείτε για την Πανελλήνια Εθελοντική Δράση “Let ’s Do it Greece ” στο http://www.letsdoitgreece.org/ .

Φόρα κι εσύ τα γάντια σου και γίνε η αλλαγή που περιμένεις, φωνάζοντας δυνατά “Let’s Do it Greece”!

Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Εθελοντική Δράση Καθαρισμού “Let’s Do it Greece” και για 4η συνεχόμενη χρονιά φέτος η SANITAS, η αγαπημένη μάρκα προϊόντων οικιακής χρήσης, συμμετέχει ως εθνικός υποστηρικτής, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία στους συμμετέχοντες!

