Στόχος του προγράμματος be finnovative, είναι η ωρίμανση και υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και των νέων τεχνολογιών (fintech) και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις.

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, διοργανώνουν το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative innovation lab.

-H εμπειρία του προγράμματος be finnovative και τα επόμενα βήματα

-To νέο θεσμικό πλαίσιο PSD2 / GDPR, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που δημιουργούνται μέσα από το API economy

-Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν και να έλθουν σε επαφή με τα αποτελέσματα και τις ομάδες του be finnovative innovation lab

Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή εκδήλωση “Open & Digital Disruption Day – #openD3” στους χώρους του be finnovative, Πειραιώς 74 στο Μοσχάτο, όπως ανακοινώνει η Εθνική Τράπεζα.

