Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη μέσω της πρωτοβουλίας του LoveGreece.com υποστηρίζει το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τη συμμετοχή του Πρεσβευτή του LoveGreece.com κ. Δημήτρη Καλαβρού – Γουσίου που θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο “From 0 to 1: Startup Eseentials” και του Leader του LoveGreece.com κ. Ισίδωρου Σιδερίδη με την ομιλία «Ψηφιακός Δαρβινισμός: η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα».

More in this category: