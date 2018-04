Επιπλέον, ο Όμιλος έγινε μέλος της UK Finance (BBA) και της PIMFA, που αποτελούν τις κορυφαίες ενώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον τραπεζικό και τον ευρύτερο τομέα επενδύσεων, αντιστοίχως. Η διεθνής αναγνώριση της Profile συνεχίστηκε με τη διάκριση των λύσεών της, τόσο σε reports αναλυτών (Gartner, Aite, IBS, κτλ.) όσο και με βραβεύσεις όπως: τα “Most Innovative Wealth Management Software Provider 2017", από τις διεθνείς εκδόσεις Wealth & Finance, “Most Trusted Banking Treasury Solutions Provider - Europe 2018” από την έκδοση Global Brands, "Portfolio Management”, "Risk Profiling Solution” από τα WealthBriefing GCC βραβεία, "Best Digital Banking Solutions Provider Europe - 2018" από το Global Banking & Finance Review και "Most Outstanding Core Banking Solutions Provider Europe 2018" από τις εκδόσεις Corporate Vision.

