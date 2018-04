Σήμερα, απασχολεί 1.100 άτομα και συνεργάζεται με 870 προμηθευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πωλήσεις της το 2017 ανήλθαν σε 132 εκατ. ευρώ από 111,8 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας άνοδο 18,3%. Εκτιμάται ότι από το 2018 θα φθάσει σε break even και από το 2019 θα έχει θετικά EBITDA. Η γκάμα των προϊόντων απαρτίζεται από 50.000 κωδικούς.

Τέλος, η γαλλική αλυσίδα σχεδιάζει τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) από το 2019, ενώ διερευνά την πιθανότητα συνεργασιών ώστε να διαμορφωθούν «pick up points», σημεία δηλαδή παραλαβής των εμπορευμάτων.

