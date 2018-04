Το γραφείο στεγάζεται στην καρδιά του Dubai International Financial Center (DIFC), κεντρικού οικονομικού κόμβου της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι σημαντικότεροι παράγοντες του τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.

Η επιτυχημένη start up εταιρία ιδρύθηκε το 2009 και εξειδικεύεται στις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

