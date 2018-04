Μετά την ως άνω συναλλαγή η Regina Company Inc έπαψε να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Alpha Trust.

Η Alpha Trust, σε συνέχεια της από 20.4.2018 ενημέρωσης που έλαβε από τη μέτοχό της Regina Company Inc, γνωστοποίησε ότι η Regina Company Inc προέβη, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 18.4.2018, στην πώληση του συνόλου των 56.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε στην Alpha Trust, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,306% του συνόλου των μετοχών της Alpha Trust.

More in this category: