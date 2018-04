Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της EY, Right people, wrong place?, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το LinkedIn, το μεγαλύτερο επαγγελματικό δίκτυο διεθνώς, οι επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα μπορούν να επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και την παραγωγικότητά τους, υιοθετώντας μια πιο στρατηγική προσέγγιση ως προς το πού τοποθετούν τους ανθρώπους τους.

