Με την Τελετή Απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε εχθές, Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 στο GAZOO, κορυφώθηκε η πέμπτη διοργάνωση των Corporate Affairs Excellence Awards, την παρουσίαση της οποίας έκαναν οι δημοσιογράφοι, Γιώργος Κακούσης και Δημήτρης Πετρόπουλος.

Τα Βραβεία αυτά προκηρύσσονται από το 2012 από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕΔΕ. Είναι μια προσπάθεια ενθάρρυνσης και έμπρακτης στήριξης, σε διαρκή βάση, των ανθρώπων που απασχολούνται και δραστηριοποιούνται στο χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων, οριοθετώντας το πλαίσιο μέσω του οποίου εντοπίζονται, αναδεικνύονται, δημοσιοποιούνται και επιβραβεύονται επιτυχημένες δράσεις, οι οποίες προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και αποτελούν πρακτικές προς μίμηση στη λειτουργία Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα.

Οι υποψηφιότητες για τα Corporate Affairs Excellence Awards 2018 αφορούσαν δράσεις που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, είτε πλήρως είτε πιλοτικά, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017. Οι κατηγορίες στις οποίες διαγωνίσθηκαν και τα βραβεία που απέσπασαν οι επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:



• Για την Εταιρική Επικοινωνία απονεμήθηκαν τρία βραβεία: στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. για τη δράση «Εταιρική Καμπάνια EUROBANK» με τη συμβολή της Tribe, στην Vodafone για τη δράση «Η Ενδυνάμωση της Γυναίκας στην Vodafone» και στην WIND Ελλάς για τη δράση «Σίκινος - Ερχόμαστε κοντά». Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας επιβραβεύουν καμπάνιες εταιρικής/κλαδικής επικοινωνίας για την προώθηση του εταιρικού οράματος ή του επιχειρηματικού ή κλαδικού σκοπού μέσω ισχυρού/αποτελεσματικού storytelling , ενημερώνοντας και αφυπνίζοντας την κοινή γνώμη, ενδυναμώνοντας τη φήμη του οργανισμού ή και συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.



• Στην κατηγορία Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι βραβεύθηκαν τρεις εταιρίες: η AbbVie Pharmaceuticals SA για τη δράση «Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Πιάσε το Μολύβι» με τη συμβολή της Phocus, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ για τη δράση «Πρωτοβουλία κατά της εμπορίας ανθρώπων (human trafficking) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών» και η εταιρία ΙΕΛΚΑ και Ιδρυτικά Μέλη της προσπάθειας Νοιαζόμαστε Σήμερα - Ζούμε Καλύτερα Αύριο για τη δράση «Νοιαζόμαστε Σήμερα – Ζούμε Καλύτερα Αύριο». Τα βραβεία της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν συνολικά προγράμματα που υποστηρίζουν την προσέκλυση, τον ανοικτό διάλογο ή την ενίσχυση σχέσεων με ένα, μερικά ή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, καταναλωτές, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ κτλ.) ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για να ενημερώσουν κοινωνικούς εταίρους και να συμβάλλουν-επηρεάσουν τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και σχετικών νομοθετικών διαδικασιών. Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να βραβεύσει την πρωτοβουλία εταιρειών να διαμορφώσουν / αλλάξουν αντιλήψεις στην πολιτεία με τελικό σκοπό το κοινό και δημόσιο συμφέρον. Προϋποθέτει ολοκληρωμένη χαρτογράφηση συμμετόχων (Stakeholder mapping).



• Στην κατηγορία Εσωτερική Επικοινωνία απονεμήθηκαν τρία βραβεία: στην εταιρία COSMOTE A.E. για τη δράση «Engagement Πρόγραμμα Εργαζομένων» με τη συμβολή της AMUSE CONCEPT EVENTS, στη METRO AEBE για τη δράση «Δρομικό Κίνημα Εργαζομένων ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ - Χιλιόμετρα προσφοράς» με τη συμβολή της SPRINT INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS και στην WIND Ελλάς για τη δράση «Wind News Blog». Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας αφορούν στην ανάπτυξη προγράμματος ή δράσης, εργαλείων, καμπάνιας για την προώθηση εταιρικών στόχων ή δράσεων στους εργαζόμενους, καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους.



• Για την Έμμεση Επικοινωνία Προϊόντος/ Υπηρεσίας βραβεύθηκαν τρεις εταιρίες: η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ για τη δράση «Αναβίωση της πατρινής μπύρας ΜΑΜΟΣ» με τη συμβολή της Touchpoint Strategies, η NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τη δράση «Atelier Nespresso» με τη συμβολή της Weber Shandwick/McCann Worldgroup και η Sandoz για τη δράση «Equilumen - Η ισορροπία ξεκινά από μέσα μας». Το βραβείο αφορούσε στην ανάπτυξη προγράμματος, δράσης, εκδήλωσης ή καμπάνιας για την προώθηση ενός προϊόντος.



• Για την κατηγορία Καλύτερη Χρήση των Social Media βραβεύθηκαν οι εταιρίες AbbVie Pharmaceuticals SA για τη δράση «Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Πιάσε το Μολύβι» με τη συμβολή της Phocus, METRO AEBE για τη δράση «METRO Talent Challenge - Graduate Trainee Program» με τη συμβολή της Redirect και WIND Ελλάς για τη δράση «[email protected]» με τη συμβολή της COMMUNICATION EFFECT. Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσαν καμπάνια που χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα social media για να ενημερώσει και επηρεάσει τα επιθυμητά κοινά στόχο, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχε θέσει το προϊόν/ η υπηρεσία/ ο οργανισμός.



• Για τις Σχέσεις με τα ΜΜΕ απονεμήθηκαν έπαινοι: στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη δράση «Η ενέργεια είναι στη φύση μας» με τη συμβολή της PITCH Α.Ε. Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας και στην Wind Ελλάς για τη δράση «Δίκτυο οπτικών ινών στην Καλαμάτα_Media Trip». Η κατηγορία αυτή αφορά πρόγραμμα ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των στελεχών των ΜΜΕ και να τους κινητοποιήσουν θετικά, ώστε με τη σειρά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικής γνώμης για μια υπηρεσία, προϊόν ή οργανισμό στο ευρύ κοινό.

• Για την κατηγορία Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης έπαινο πήρε η SPANOPOULOS GROUP για τη δράση «Σαρωνικός – S.O.S.» με τη συμβολή της Out Of The Box Α.Ε.. Η κατηγορία αφορά μια σειρά ενεργειών ή μια καμπάνια που να αποδεικνύει την αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση ενός σημαντικού για την επιχείρηση θέματος ή μιας σημαντικής κρίσης, δρώντας προληπτικά/αποτρεπτικά και μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό/προϊόν/υπηρεσία ή συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενίσχυση/αποκατάσταση της φήμης τους.

• Για το Πρόγραμμα/Δράση ΕΚΕ βραβεύθηκαν οι ακόλουθες έξι εταιρίες: ΑΒ Βασιλόπουλος για τη δράση «ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ» με τη συμβολή της AIA RELATE AE, Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη δράση «Youth Empowered: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας Νέων», ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ για τη δράση «ΜΑΖΙ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ», ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS για τη δράση «Κοινωνικό Πλυντήριο Skip στη Μάνδρα Αττικής» με τη συμβολή της Solid Havas, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. για τη δράση «egg-enter*grow*go» και το Ίδρυμα Vodafone για τη Δράση «Tο Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών». Τα βραβεία που απονέμονται στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν σε δράσεις/προγράμματα που εντάσσονται σε μια γενική στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας (ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) και σχετίζονται άρρηκτα με την ουσία που έχει αναγνωρίσει/καταγράψει η εταιρία (δηλ. τη συσχέτιση της σημασίας του συγκεκριμένου θέματος τόσο για τις ανάγκες της εταιρείας – core business – όσο και τις προσδοκίες των επιμέρους ομάδων συμμετόχων που επηρεάζονται). Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να επιβραβεύει εκείνα τα προγράμματα ΕΚΕ που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για τη βιωσιμότητα της εταιρίας.



• Για τη Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία βραβεύτηκαν οι εξής τέσσερις εταιρίες: ΑΒ Βασιλόπουλος για τη δράση «Χριστουγεννιάτικη Καμπάνια: Είναι μαγικό να προσφέρεις Αγάπη» με τη συμβολή της SPOT JWT, COSMOTE - ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ για τη δράση «COSMOTE HACKATHON», PUBLIC για τη δράση «Το παιχνίδι...αλλιώς!» και WIND Ελλάς για τη δράση «Σίκινος - Ερχόμαστε κοντά». Τα βραβεία που απονέμονται στη συγκεκριμένη κατηγορία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν προγράμματα εταιρικής/κλαδικής επικοινωνίας για την προώθηση εταιρικού/επιχειρηματικού σκοπού, όπου η επιχείρηση συνδύασε περισσότερα από δύο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως Corporate ή Brand Communications + Social Media / Corporate ή Brand Communications + Internal Communications. Με αυτό το βραβείο το ΤΕΥΠ επιθυμεί να αναγνωρίσει τα καθετοποιημένα προγράμματα επικοινωνίας που στοχεύουν σε διευρυμένα πολυκαναλικά αποτελέσματα.



• Στην Ρίτα Μαλικούτη απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την συνολική συνεισφορά της στον τομέα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο και τον πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΥΠ, Βασίλη Λώλα.



• Ειδικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν για την Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης (KPIs) στις ακόλουθες εταιρείες: PUBLIC για τη δράση «Δημιουργούμε. Εξελισσόμαστε. Κάνουμε τη διαφορά.» και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. για τη δράση «egg-enter*grow*go». Πρόκειται για μια ειδική κατηγορία, ο νικητής της οποίας προκύπτει έπειτα από εισήγηση της πρωτοβάθμιας επιτροπής αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία αποτελεσματικότητας, τους δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων/δράσεων/καμπανιών που έχουν παραθέσει οι υποψήφιοι στην περιγραφή όλων των κατηγοριών στις οποίες έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες.



• Επίσης, Ειδικές Διακρίσεις για την Καινοτομία στην Επικοινωνία απονεμήθηκαν σε πέντε εταιρίες και συγκεκριμένα: στην AbbVie Pharmaceuticals SA για τη δράση «Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Πιάσε το Μολύβι» με τη συμβολή τηςPHOCUS, στην MICROSOFT HELLAS για τη δράση «25 Χρόνια Microsoft Hellas» με τη συμβολή της ASSET Ogilvy, στην εταιρία NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τη δράση «Nespresso Re-cycle» με τη συμβολή της Weber Shandwick/McCann Worldgroup, στη Novartis για τη δράση «New Horizons» με τη συμβολή της Weber Shandwick/McCann Worldgroup και στην ROCHE HELLAS για τη δράση «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΡΟΖ ΒΑΛΙΤΣΑΣ» με τη συμβολή της PITCH PR. Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αναγνωρίζουν την καινοτομία στις δράσεις επικοινωνίας, με τρόπο ώστε το βραβευόμενο πρόγραμμα να λειτουργεί ως υπόδειγμα στην αγορά και να εισάγει νέα τεχνογνωσία.



• Τέλος, απονεμήθηκαν έξι Ειδικές Διακρίσεις στην κατηγορία Έρευνα και Προγραμματισμός. Βραβεύθηκαν η Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη δράση «Youth Empowered: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας Νέων», η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) για τη δράση «Πρόσεξε τα Πνευμόνια σου…σαν τα Μάτια σου!» με τη συμβολή της Reputation Unique, η ΙΕΛΚΑ και Ιδρυτικά Μέλη της προσπάθειας Νοιαζόμαστε Σήμερα - Ζούμε Καλύτερα Αύριο για τη δράση «Νοιαζόμαστε Σήμερα – Ζούμε Καλύτερα Αύριο», τα PUBLIC για τη δράση «Το παιχνίδι...αλλιώς!», η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. για τη δράση «egg-enter*grow*go» και η Vodafone για τη δράση «Η ''Ενδυνάμωση της Γυναίκας'' στην Vodafone».

Χορηγοί της 5ης τελετής απονομής των Corporate Affairs Excellence Awards ήταν οι: Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, Παπαστράτος ΑΒΕΕ, Wind Έλλας, 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Υποστηρικτές: ΑΒ Βασιλόπουλος, Nestle Nespresso SA, VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Webelous. Χορηγός Δημιουργικού και Επικοινωνίας: Communication Effect AE. Χορηγοί Επικοινωνίας: Adbusiness, CSR Review, Daily Fax, Manager, Marketing Week, Notice, Retail Business. Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: advertising.gr, BusinessNews.gr, CSRnews.gr