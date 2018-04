Την ευκαιρία σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους προσφέρει το πρόγραμμα Venture Garden το οποίο υλοποιείται από το Entrepreneurship Hub του ACT μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, και το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece στην Αθήνα με τη στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI). Οι υποβολές για τον ένατο κύκλο του προγράμματος γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του επίσημου ιστότοπου www.venturegarden.gr και παρατείνονται μέχρι και την 27 Απριλίου 2018.