Αναφορικά με την παρουσία της εταιρίας στο χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου υποστηρίζει ότι :<Τον τελευταίο καιρό, πολλοί ισχυρισμοί από τους ανταγωνιστές μας έχουν δει το φως της δημοσιότητος σχετικά με το μέλλον νέων τεχνολογιών γύρω από το κάπνισμα, όπως το άτμισμα και to Heat not Burn (HnB). Η Εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η τεχνολογία HnB έχει αναπτυχθεί ύστερα από πολύ μεγάλες επενδύσεις από τις 4 μεγάλες πολυεθνικές καπνοβιομηχανίες και τα προϊόντα τους προστατεύονται από σειρά πατεντών. Η επένδυση που απαιτείται για την είσοδο στο χώρο αυτό είναι δυσθεώρητη και, κατ΄επέκτασιν, ανέφικτη για την εταιρεία μας. Η τεχνολογία ατμίσματος ή ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι διαφορετική, από την άποψη ότι υπάρχει πληθώρα ανεξάρτητων προμηθευτών τόσο των συσκευασιών ατμίσματος όσο και των απαραίτητων υγρών. Αυτό έχει οδηγήσει σε μία κατακερματισμένη αγορά με αμέτρητους προμηθευτές και με κανάλια διανομής, τα οποία διαφέρουν από αυτά των τσιγάρων, αφού περιλαμβάνουν εξειδικευμένα καταστήματα και πωλήσεις μέσω internet. Η τεχνολογία στον χώρο αυτό μεταβάλλεται επίσης συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Η απήχηση αυτών των εναλλακτικών προϊόντων οφείλεται και στη φορολόγηση τους, η οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερη αυτής των συμβατικών προϊόντων καπνού και, κατ΄επέκτασιν, οδηγεί σε χαμηλές λιανικές τιμές. Κατά πόσον αυτό θα συνεχίσει να ισχύει είναι άγνωστο, όπως επίσης άγνωστη είναι και η νομοθεσία η οποία θα διέπει τελικά τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση στο κατά πόσο η αναπροσαρμοσμένη κοινοτική οδηγία η οποία διέπει τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να έχει εφαρμογή και στα υγρά ατμίσματος, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν νικοτίνη ή όχι. Η άποψη της Εταιρείας μας προς το παρόν είναι ότι κάθε προσπάθεια για είσοδο σε οποιονδήποτε από τους δύο αυτούς τομείς, ιδιαίτερα σε αυτό το πρόωρο στάδιο, όπου το κανονιστικό περιβάλλον δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί από τις κυβερνήσεις, είναι εξόχως παρακινδυνευμένη>.

More in this category: