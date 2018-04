Επίσης η Attica παρέμεινε η No 1 εταιρεία στο χώρο της ακτοπλοΐας σε επιβάτες και μεταφορικό έργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η απόκτηση του 98,83% της HSW.

More in this category: