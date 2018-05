Αποφάσισε τη μεταβίβαση της συμμετοχής που κατείχε στην ON Productions AE (83,45%)έναντι συνολικού τιμήματος 12,3 εκ ευρώ η οποία δραστηριοποιείτο στον τομέα των τηλεοπτικών παραγωγών από τον οποίο η διοίκηση του ομίλου αποφάσισε να αποχωρήσει.

More in this category: