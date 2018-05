Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Beiersdorf Hellas αναδείχθηκε ανάμεσα στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, κατακτώντας την 4η θέση στην κατηγορία εταιριών με 50-250 εργαζομένους, στην ετήσια κατάταξη Best Workplaces. Η ανάδειξη αυτή αποτελεί την πιο «δυνατή» επιβεβαίωση ότι στην Beierdorf Hellas η έννοια της φροντίδας χαρακτηρίζει κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της και οδηγεί στη διαμόρφωση ενός υγιούς και δημιουργικού επαγγελματικού περιβάλλοντος με προοπτικές εξέλιξης για όλους.

Η έρευνα Best Workplaces από το Great Place to Work® Hellas πραγματοποιείται σε ετήσια βάση εδώ και 16 χρόνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευνα αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η απονομή των φετινών βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, έχουμε τη χαρά η Beiersdorf Hellas, η εταιρία μας, να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα όσον αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον. Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία. Το κλειδί της ανήκει στους ανθρώπους μας αλλά και στην έννοια της φροντίδας, μίας έννοιας συνυφασμένης με την Beiersdorf, που διαπνέει κάθε δραστηριότητα μας. Το βλέμμα μας τώρα είναι στραμμένο στο μέλλον με την υπόσχεση να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι», δήλωσε ο Θεόδωρος Πουλόπουλος, Country Manager της Beiersdorf Hellas.

Η διάκριση της Beiersdorf Hellas στα βραβεία Best Workplaces αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον ως πρόσφορο έδαφος για την ουσιαστική εξέλιξη των εργαζομένων, και, μέσω αυτής, για την ανάπτυξη της εταιρίας. Έχοντας ως θεμέλια τις αξίες της Beiersdorf - φροντίδα, εμπιστοσύνη, απλότητα και τόλμη, έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο εργασίας, που στόχο έχει να παρέχει κίνητρα και έμπνευση σε όλους, με σεβασμό στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Οι δράσεις για τους εργαζομένους της Beiersdorf Hellas εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες καινοτόμους μεθόδους και πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν περαιτέρω τη ζωή εντός της εταιρίας. Κοινός παρονομαστής όλων των δράσεων είναι η ενίσχυση της συναδελφικότητας, η ενθάρρυνση της ειλικρινούς επικοινωνίας εντός του οργανισμού, καθώς και η διεύρυνση των παροχών. Το 2017 σηματοδότησε την περαιτέρω εξέλιξη του υφιστάμενου μοντέλου εργασίας, μέσω της εστίασης στην έννοια του leadership και στην παρότρυνση των εργαζομένων να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν την «φιλοσοφία» του Leadership the Beiersdorf Way.

«Στην Beiersdorf Hellas αισθανόμαστε ότι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια με έντονο το αίσθημα της φροντίδας. Για το σκοπό αυτό και πιστεύοντας στη δύναμη της ομαδικότητας, φροντίζουμε διαρκώς να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας εντός της εταιρίας και, ταυτόχρονα, να δίνουμε ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης. Η βράβευση μας για τρίτη συνεχή χρονιά στα Best Workplaces επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειές μας αποδίδουν. Το στοίχημα για εμάς είναι να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον, να εμπνέουμε δηλαδή τους ανθρώπους μας, ξεπερνώντας τον εαυτό μας, και όλοι μαζί να πηγαίνουμε την εταιρία μας μπροστά», ανέφερε η Λένα Μπόλλη, HR Business Partner Recruitment & Development της Beiersdorf Hellas.