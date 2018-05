Παράλληλα, η METKA EGN προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού με την HAZEL CAPITAL ES3 Ltd για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage System - ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση Συχνότητας (Fast Frequency Response - FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο.

