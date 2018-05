Στα 50,9 δις δολάρια εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε η αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΥ, M&A Barometer 2017: Central and Southeast Europe. Οριακά λιγότερες Σ&Ε στην Ελλάδα, αλλά με αύξηση της εκτιμώμενης αξίας.

More in this category: