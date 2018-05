Το αγγλικό fund σε σχέση με άλλους ενδιαφερόμενους ενδιαφέρεται να αποκτήσει το σύνολο της περιουσιακής κατάστσης της ΕΒΖ και όχι μόνο τα κερδοφόρα assets που είναι οι θυγατρικές στη Σερβία. Η διοίκηση της ΕΒΖ έχει έρθει σε πρώτες συζητήσεις και εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες πιθανότατα να υπογράψει και μνημόνιο αλληλοκατανόησης (MoU). Οι διαχειριστές του επενδυτικού κεφαλαίου, που έχει έδρα στο Λονδίνο κι ενδιαφέρεται για το σύνολο του ομίλου της ΕΒΖ ΑΕ, έχουν καταθέσει, επίσης, το απαραίτητο «proof of fund», που σημαίνει ότι διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να ολοκληρώσουν την εξαγορά και η προέλευση των χρημάτων τους είναι καθ’ όλα νόμιμη. Σύμφωνα με το πρόεδρο της ΕΒΖ Παναγιώτη Αλεξάκη η όλη διαδικασία για την πώληση της ΕΒΖ θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς αφού απαιτούνται πλήρης έλεγχος(due diligence) που περιλαμβάνει τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Σύμφωνα με το κ. Αλεξάκη και με βάση την πληροφόρηση που έχει από την «Ernst & Young», που λειτουργεί ως σύμβουλος της πιστώτριας τράπεζας Πειραιώς, υπάρχουν και άλλοι δυνάμει ενδιαφερόμενοι για τη βιομηχανία, με τη διαφορά πως κάποιοι δεν κοιτάζουν το σύνολο της.

