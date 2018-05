Μάλιστα πρόσφατα αναγνωρίστηκε και κορυφαίος Εργοδότης, αφού ο θεσμός Great Place to Work την κατέταξε στην πρώτη θέση των Εταιρειών με το καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στη χώρα.

More in this category: