Η αποστολή του Envolve βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση , τους πόρους και τα βραβεία . Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός παρέχει εκπαίδευση για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικά στάδια, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και εταιρείες, που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών πόρων. Το πρόγραμμα βραβείων στην Ελλάδα διεξάγεται για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και υποστηρίζεται από πολλούς οργανισμούς, όπως η Antidote, η Atradius, το epixeiro.gr , το IADR, η Intracom Telecom, το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Βασαρδάνης & Συνεργάτες, η Kyvernitis Travel, το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου, η Microsoft , η Moore Stephens, η People for Business, η Reed Smith, η SAP Hellas, , η V+O Communication και η White Room.

