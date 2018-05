Με ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους επιχειρηματίες ολοκληρώθηκε η παρουσία της εθνικής συμμετοχής στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων, ποτών και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στη Ν.Α Ασία Food and Hotel Asia 2018.

More in this category: