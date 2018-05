Στην 83η συνάντηση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (European Trade Promotion Organizations’ Working Group of Information Professionals – ETPO WGIP), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 26 και 27 Απριλίου 2018, συμμετείχε ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.).

