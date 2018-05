Σήμερα το δίκτυο της B&F αριθμεί 142 καταστήματα. Τα 98 στην Ελλάδα και τα 44 στο εξωτερικό, σε 19 χώρες. Στην Ελλάδα τα 56 καταστήματα είναι εταιρικά και τα 42 λειτουργούν με τη μέθοδο του franchising. Στο εξωτερικό τα 21 είναι εταιρικά, όλα στη Ρουμανία - και τα υπόλοιπα 23 είναι franchising σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κύπρο κ.α. To 25% των εσόδων της B&F προέρχεται από το εξωτερικό και μακροπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι το ποσοστό αυτό την επόμενη πενταετία να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει το 40%. Το 2016 ο τζίρος της B&F ανήλθε στα 63,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 11% σε σχέση με το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 11,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30,5%, και τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 7,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 58,9% σε σχέση με το 2015. Για τη χρήση του 2017, οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι πως ο τζίρος θα ενισχυθεί κοντά στα 70 εκατ. ευρώ.

More in this category: