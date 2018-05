To μείζον θέμα για τους τραπεζίτες και τους διαχειριστές ομολογιούχων είναι κυρίως το ομολογιακό των 250 εκατ. ευρώ που λήγει στις 3 Ιουλίου 2019. Είναι ενδεικτικό ότι το πρωί της περασμένης Παρασκευής και πριν ακόμη ξεσπάσει ο σάλος με την έκθεσηα του αμερικανικού Fund QCM οι διαπραγματευτές των ομολογων στα διεθνή dealing roomes έδιναν τιμές για το συγκεκριμένο ομόλογο στη ζώνη των 95 λεπτών του ευρώ. Με βάση τα χθεσινά στοιχεία η τιμή του συγκεκριμένου είχε ανακάμψει και εμφάνιζε τιμή στα 72,00 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να διαπραγματεύεται στο 30%. Αντίθετα το 2ο ομόλογο που έχει εκδώσει η Folli Follie Group σε ελβετικό φράγκο ύψους 150 εκατ. ευρώ είχε τιμή στα 74 λεπτά του ελβετικού φράγκου με την απόδοση να διαπραγματεύεται στιο 13%. Το διήμερο της καθίζησης η οικογένεια του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, η οποία και ελέγχει το 35,08% των μετοχών, κατέγραψε λογιστικές απώλειες 176,09 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η κινεζική Fosun, πριν προχωρήσει την περασμένη Τετάρτη σε αύξηση του ποσοστού της κατείχε το 13,89% βλέποντας την αξία του χαρτοφυλακίου της στον ελληνικό όμιλο να υποχωρεί κατά 69,86 εκατ. ευρώ.

