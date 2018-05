ΗFrigoglass S.A.I.C. γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου (Group Chief Financial Officer) αποχωρεί από την Εταιρεία, με ισχύ από την 31η Μαΐου 2018.

