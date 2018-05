«Είναι γεγονός ότι η μετάβαση στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα κενά ηγεσίας καθώς ανατρέπει τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων κι επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της ‘παραδοσιακής’ ηγεσίας. Οι ηγέτες σήμερα χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες για να είναι αποτελεσματικοί. Πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό DNA, να είναι digital leaders, ηγέτες που αντιλαμβάνονται και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στον νέο ψηφιακό κόσμο. Η μαγική λέξη λοιπόν είναι Agility (ευκινησία). Η επιχείρηση του μέλλοντος είναι ευκίνητη. Το ίδιο και ο CEO του μέλλοντος!» είπε χαρακτηριστικά ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ Γιάννης Αναστασόπουλος , ολοκληρώνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ενώ ευχαρίστησε τους συνέδρους για τη μεγάλη ανταπόκριση και τη μεγάλη συμμετοχή των ανωτάτων στελεχών στο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ 2018, που για 5η συνεχόμενη χρονιά έγινε Sold Out.

Η Lara Gimore, συνιδρύτρια του βραβευμένου εστιατορίου «Osteria Francescana» και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Food for Soul» μοιράστηκε με το κοινό τις εμπειρίες από την οργάνωση και τη διοίκηση τόσο του εστιατορίου όσο και του πρωτοποριακού, όσο και δημοφιλούς κοινωνικού project, ενώ παρουσίασε τα κοινά σημεία που έχουν μεταξύ τους, αλλά και τις δυσκολίες που η ίδια και ο σύζυγός της διάσημος σεφ Massimo Bottura αντιμετώπισαν στην πορεία υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Με μια άκρως παραστατική ομιλία επιχείρησε να μεταδώσει στο κοινό το πάθος και την αγάπη τους για την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας «κουζίνας αλληλεγγύης», που προωθεί δυναμικά τη δράση ενάντια στη σπατάλη του φαγητού, τονίζοντας ότι η ομορφιά και η εκλεπτυσμένη εμπειρία διατροφής με έμφαση στη γεύση, μπορούν να μετατρέψουν αυτό που περισσότεροι καταλαβαίνουν ως «συσσίτιο», σε κάτι μοναδικό. Τέλος, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί ένα είδος φιλανθρωπίας, αλλά θέμα κουλτούρας και πολιτισμού.

