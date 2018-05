Για την προμηθευτική αλυσίδα, το horecamarket.gr αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο διαδικτυακό B2B marketplace , για τον κλάδο Ho.Re.Ca.. Χρησιμοποιώντας τα πλέον απλουστευμένα τεχνολογικά εργαλεία αναζήτησης, κατηγοριοποίησης και on-line πληροφόρησης που εφαρμόζονται παγκοσμίως στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο, του προσφέρει την δυνατότητα προβολής και προώθησης των προϊόντων του. Ταυτόχρονα η επικοινωνία με τον επαγγελματία του κλάδου είναι εφικτή 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, δίνοντας του ουσιαστικές λύσεις προβολής της συνολικής γκάμας των προϊόντων του, γεωγραφικής ανάπτυξης και new business .

Ο βασικός σκοπός και η καινοτομία του horecamarket.gr είναι η αμφίδρομη on-line σύνδεση που προσφέρει μεταξύ της προμηθευτικής αλυσίδας του κλάδου Ho.Re.Ca. με τους επαγγελματίες του κλάδου (Ιδιοκτήτες Καταστημάτων, C hef, B arista, FnB, Pastry Chef, κ.α.) 24 ώρες το 24ωρο | 365 ημέρες το χρόνο!

