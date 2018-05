Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα μιλήσει, επίσης, ο κος Priit Salumaa, Head of Business Development της Mooncascade, εταιρείας software and product development στην Εσθονία (που ιδρύθηκε από τέσσερις software engineers, μεταξύ των οποίων δύο πρώην Skype engineers) σχετικά με την εμπειρία του από το startup οικοσύστημα της Εσθονίας, ενώ ελληνικές startups προερχόμενες από το Orange Grove θα παρουσιάσουν την πορεία τους στο κοινό, το οποίο και θα έχει την ευκαιρία να απευθύνει ερωτήσεις σε όλους τους ομιλητές και να συμμετάσχει ενεργά ώστε να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός και παραγωγικός διάλογος.

Στις 17 Μαΐου το Orange Grove, το διεθνές startup incubator της Αθήνας που αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας, υποδέχεται με μεγάλη τιμή την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Kersti Kaljulaid, σε μια ανοικτή προς το κοινό εκδήλωση για την ψηφιοποίηση της Οικονομίας και την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με τίτλο “Creating e-solutions to grow economies: The Estonian Experience”.

More in this category: