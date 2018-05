Η εταιρεία παρουσίασε δύο αξιόλογες λύσεις μετακίνησης, ιδανικές για την αγορά της Κίνας και της ευρύτερης Ασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το Maison T Plus SP, μία ευέλικτη και πρακτική πρόταση που καλύπτει κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση και ο Atlas RL SP, ένας μηχανικός ανελκυστήρας που διακρίνεται για τη χαμηλή ενεργειακή του κατανάλωση. Επίσης παρουσιάστηκαν και τρεις θάλαμοι από τη σειρά KLEEMANN Design. Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την ιδιαίτερη και υψηλή σχεδίαση των θαλάμων, οι οποίοι έφεραν την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης βιομηχανικού σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα.

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της KLEEMANN στην World Elevator and Escalator Exhibition που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 11 Μαΐου στο National Exhibition and Convention Center της Σαγκάης, στην Κίνα.

