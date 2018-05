Η δημιουργία αυτού του θεσμού βασίστηκε στην ανάγκη της επιπλέον αναγνώρισης των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών που διευθύνουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης, με όραμα και προοπτική για το μέλλον. Το Βραβείο απονέμεται σε Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή Εταιρείας ή Οργανισμού, που έχει την έδρα του και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Η επιτυχής και αποτελεσματική άσκηση διοίκησης από τα πρόσωπα αυτά προκύπτει από: τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης την οποία διοικούν, τον κοινωνικό απολογισμό, την εξωστρέφεια, τις καινοτομίες, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, τη συμβολή στην ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών και άλλα επιτεύγματα που συνάδουν με την ανάδειξη ενός υποψηφίου ως ηγέτη του χώρου. Η ιδιότητα του μέλους της ΕΕΔΕ δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Βραβείου. Χορηγοί της Τελετής Απονομής ΕΕΔΕ του βραβείου Manager of the Year 2017 είναι οι Edenred, EFG Eurobank, Manpower Greece, Παπαστράτος και Pharmathen. Υποστηρικτές: Κανδαράκης και Xerox. Χορηγοί Επικοινωνίας: Adbusiness, Business news magazine, CSR Review, Retail Business και Manager. Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Advertising.gr, BusinessNews.gr, csrnews.gr και European Business Review.

Το βραβείο Manager of the Year, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς της ελληνικής αγοράς. Καθιερώθηκε το 2002 και κάθε χρόνο βραβεύονται εξαιρετικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Managers που διοικούν τις επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν, σε ένα όλο και δυσκολότερο περιβάλλον. Managers που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για όλους.

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 19.00 στο Περιστύλιο του Ζαππείου, ελάτε να αναδείξουμε, για 16 η χρονιά, τον Manager of the Year.

