Χορηγοί της Τελετής Απονομής ΕΕΔΕ του βραβείου Manager of the Year 2017 είναι οι Edenred, EFG Eurobank, ManpowerGroup Ελλάδας, Παπαστράτος και Pharmathen. Υποστηρικτές: Κανδαράκης και Xerox.

Το βραβείο «Manager of the Year», που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς της ελληνικής αγοράς. Καθιερώθηκε το 2002 και κάθε χρόνο βραβεύονται εξαιρετικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Managers που διοικούν τις επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν, σε ένα όλο και δυσκολότερο περιβάλλον. Managers που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για όλους.

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 19.00 στο Περιστύλιο του Ζαππείου θα αναδειχθεί για 16η χρονιά ο Manager of the Year, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΔΕ.

More in this category: