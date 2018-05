Οι φετεινές επενδύσεις του ομίλου θα ανέλθουν στα 14 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών να προσθέσει στο δίκτυο επτά νέα καταστήματα Intersport και να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) στην Κύπρο. Ακόμη, στα δεκατέσσερα καταστήματα The Athlete’s Foot πρόκειται να προστεθούν άλλα δύο. Στο τέλος του 2018, ο κλάδος των αθλητικών ειδών αναμένεται να διαθέτει δίκτυο 121 καταστημάτων. Επίσης ο όμιλος θα εξετάσει νέες επιλεκτικές επενδύσεις σε κέντρα παραγγελιών και παραλαβών (Pick Up & Order Points) και θα προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Στον κλάδο αθλητικών ειδών, το 2017, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα κατάστημα Intersport στην Ελλάδα (Πάτρα, Ρέθυμνο, οδός Σταδίου στην Αθήνα), τρία στην Τουρκία (Bursa, Κωνσταντινούπολη, Αγκυρα) και ένα στη Ρουμανία (Oradea). Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ακόμη έξι καταστήματα Τhe Athlete’s Foot (TAF) στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Π. Φάληρο, Σπάτα, Ιωάννινα και Γλυφάδα) και ένα νέο κατάστημα στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη).

