Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας, μετά από μακρά διαδικασία αξιολόγησης πολλών εκατοντάδων αιτήσεων, επέλεξε τον υποψήφιο που θα αναλάβει τον ρόλο του CEO for One Month 2018. Ο Δημήτρης Ασπρούλης αναδείχθηκε ανάμεσα σε πολύ αξιόλογους υποψηφίους, μετά από ένα απαιτητικό Κέντρο Αξιολόγησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου.

Το πρόγραμμα CEO for One Month πραγματοποιείται φέτος για 5η συνεχή χρονιά, προσφέροντας σε υποψηφίους με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία την μοναδική ευκαιρία εργασίας δίπλα σε ηγετικά στελέχη του Ομίλου Adecco.

Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας ‘Adecco Way to Work’ του ομίλου Adecco. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει υποψηφίους στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας, ενώ το πρόγραμμα CEO for One Month συγκεκριμένα δίνει την ευκαιρία σε έναν ταλαντούχο υποψήφιο, σε κάθε χώρα όπου υλοποιείται, να δει πώς είναι να ηγείται μιας εταιρείας, μαθαίνοντας στο πλευρό της διοίκησης ενός παγκόσμιου οργανισμού.

Ο Δημήτρης Ασπρούλης επιλέχθηκε ανάμεσα από 4 υποψηφίους που έφτασαν στο τελικό στάδιο της επιλογής, το Κέντρο Αξιολόγησης. Θα είναι ένας από τους 48 CEOs for One Month που θα επιλεγούν σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στη χώρα διαμονής τους. Ο Δημήτρης θα εργαστεί για έναν μήνα στο πλευρό της διοίκησης του ομίλου Adecco Ελλάδας και του ίδιου του Διευθύνοντος Συμβούλου, Κωνσταντίνου Μυλωνά, αποκτώντας προσωπική εμπειρία και γνώση για την εταιρεία στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Θα δει από κοντά πώς λειτουργούν τμήματα όπως αυτά του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διοίκησης, των Οικονομικών και του Marketing. Στη συνέχεια, θα έχει και την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση του Global CEO for One Month και να εργαστεί δίπλα στον CEO του Ομίλου παγκοσμίως, Alain Dehaze.

Ο Όμιλος Adecco έλαβε περισσότερες από 1.500 αιτήσεις στην Ελλάδα για τη θέση του ‘CEO for One Month’. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων συμπεριελάμβανε πολλά στάδια, ανάμεσα στα οποία ήταν τα τεστ αξιολόγησης γνώσεων, οι τηλεφωνικές και προσωπικές συμπεριφορικού τύπου συνεντεύξεις και το τελικό Κέντρο Αξιολόγησης.

Οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι 4 επικρατέστεροι υποψήφιοι για τον ρόλο του CEO for One Month στο Κέντρο Αξιολόγησης είχαν να κάνουν με το να ανταποκριθούν επιτυχώς σε ενδιαφέροντα case studies και role plays, που σχετίζονταν με τον χώρο της εργασίας, αλλά και να συνεργαστούν αποτελεσματικά σαν ομάδα για να επιτύχουν κοινούς στόχους. Στο τέλος της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου στην Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Ασπρούλης, CEO for One Month 2018 του Ομίλου Adecco Ελλάδας, σχολίασε σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, αλλά και με το αποτέλεσμα αυτής: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι ‘CEO for One Month’. Όλη η διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης μέχρι και το Κέντρο Αξιολόγησης, ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική και είναι μεγάλη τιμή μου να έχω επιλεγεί ανάμεσα σε πολύ αξιόλογους συνυποψηφίους. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη συνεργασία με τον κύριο Μυλωνά, να μάθω πώς είναι να ηγείται κανείς έναν τόσο μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό και, φυσικά, να προσφέρω και εγώ με τη σειρά μου όσα περισσότερα μπορώ».

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στο Κέντρο Αξιολόγησης. Θα πρέπει όλοι να είναι πολύ υπερήφανοι που έφτασαν στους 4 καλύτερους. Κάθε φορά, εκπλήσσομαι από το πόσο με εμπνέουν τα επιτεύγματα και οι φιλοδοξίες των υποψηφίων και πραγματικά για μια ακόμα χρονιά η επιλογή για εμάς δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ανυπομονώ να δουλέψω με τον Δημήτρη, να του προσφέρω χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και να μάθω από εκείνον».