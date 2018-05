Στην κορυφή των φορολογικών υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά η ΕΥ Ελλάδος. Το διεθνούς φήμης, φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR) της απένειμε, για ένατη χρονιά, το βραβείο «National Transfer Pricing Firm of the Year», για την παροχή υψηλού επιπέδου φορολογικών υπηρεσιών, κατόπιν αξιολόγησης ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών στην Ελλάδα. Παράλληλα, η ΕΥ βρέθηκε και στην κορυφή των φορολογικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, κατακτώντας το βραβείο «European Transfer Pricing Firm of the Year». Η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων, τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο από το 2005, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 17 Μαΐου 2018.