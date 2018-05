Τόσο το EBITDA όσο οι ζημίες προ φόρων, παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, το EBITDA ανήλθε στο €1,0 εκατ. ενώ οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε €1,5 εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.

