Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Austin with honors. Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, ομιλίες και συζητήσεις που αφορούν στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα, και του Real Estate1. Επιπλέον, μέσα από πλούσια αρθρογραφία (Economist κ.α.) αναλύει τις εξελίξεις και επενδυτικές προοπτικές για την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία. Τέλος, είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΣΕΒ , του ΣΕΛΠΕ , της Συμμαχίας για την Ελλάδα (ιδρυτικό μέλος) και της επιτροπής του TEDX Academy Ελλάδος.

Χαιρετισμό στην Τελετή Απονομής του βραβείου Manager of the Year 2017 απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β’ Αθηνών, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development AE, ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) Manager of the Year 2017 , στη 16η Τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τρίτη 22 Μαΐου 2018) στο Περιστύλιο του Ζαππείου.

