Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας, «Envolve on the Go», η ομάδα του Envolve επισκέφθηκε 17 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στις πόλεις αυτές συνάντησε εκατοντάδες φιλόδοξους επιχειρηματίες, οι οποίοι πληροφορήθηκαν για τις τοπικές πρωτοβουλίες και δράσεις στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ ενημερώθηκαν και σχετικά με τους πόρους και την υποστήριξη που προσφέρει το Envolve.

Έως σήμερα, το φετινό Envolve Award Greece έχει λάβει εκατοντάδες επιχειρηματικές ιδέες υψηλής ποιότητας, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι ενεργό και αναπτύσσεται. Όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις θα εξεταστούν επιμελώς από την ομάδα αξιολόγησης του Envolve και από το πάνελ κριτών του Βραβείου. Στο περσινό Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας αναδείχθηκαν 5 Νικητές. To Envolve έχει δηλώσει ότι ο φετινός αριθμός νικητών που θα αναδειχθούν θα είναι υπερδιπλάσιος.

More in this category: